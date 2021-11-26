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26 ноя 2021

В Peugeot доработали модели 208 и 2008

В Peugeot доработали модели 208 и 2008
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot рассказала о ряде обновлений, которые пережили электрические версии хэтча 208 и кроссовера 2008. Главное – у автомобилей увеличился запас хода

При замерах по циклу WLTP запас хода Peugeot e-208 улучшился на 22 километра — до 362 километров, а кроссовер e-2008 теперь может проехать до 345 километров, что на 25 километров больше, чем до модернизации. Причем производитель заявляет, что это усредненные значения и в реальной эксплуатации прибавка может быть еще больше.

Любопытно, но в обоих случаях на машинах остались штатные батареи с емкостью в 50 киловатт-часов.  Тогда за счет чего было достигнуто увеличение запаса хода? Во-первых, инженеры поработали с программным обеспечением. Во-вторых, было изменено передаточное число пристыкованного к электромотору редуктора. Также была переработана климатическая установка, благодаря чему были оптимизированы энергетические затраты на обогрев и кондиционирование салонного пространства.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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