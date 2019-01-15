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15 янв 2019

Найден Porsche Cayenne Coupe

Найден Porsche Cayenne Coupe

Шустрым шпионам удалось поймать модель на дорогах Штутгарта. Хотя все измененные детали прикрыты пленкой,  разница между обычным Cayenne и автомобилем на фото видна невооруженным глазом

Вслед за успешным дебютом Audi Q8 и Lamborghini Urus, немецкий концерн намерен представить новый купе-кроссовер, который, возможно, назовут Porsche Cayenne Coupe.  Собственно, его и поймали в кадр на дорогах Штутгарта.

От обычного «Кайена» новинка отличается задними стойками и задней оптикой. Именно эти детали были закрыты камуфляжем. Разумеется, самым важным отличием является более покатая линия крыши. Вполне возможно, что на серийном автомобиле отличий будет больше.Что касается технической части, то, скорее всего, двигатели и многое другое будет позаимствовано у базовой модели.

Интересно, что в Porsche пока не делают никаких заявлений относительно выхода новой модели, однако есть предположение, что премьера может состояться уже в конце этого года либо в  следующем.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, CarsWeek

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