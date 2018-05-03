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3 май 2018

Porsche Cayenne получил гибридную версию

Porsche Cayenne получил гибридную версию
Автор фото: фирма-производитель

Следом за выходом нового поколения Porsche Cayenne, компания представила и его гибридный вариант. В компании обещают его исключительную экономичность.

Силовая установка внедорожника состоит из трехлитрового турбодвигателя мощностью 340 л.с. и 136-сильного электромотора и суммарно равна 462 л.с. До 100 км/ч внедорожник разгоняется ровно за 5 секунд, его максимальная скорость равна 253 км/ч. Исключительно на электротяге Porsche Cayenne E-Hybrid способен проехать до 44 километров со скоростью 135 км/ч.

Средний расход топлива в новом европейском ездовом цикле (NEDC) составляет в зависимости от используемого комплекта шин 3,4 – 3,2 л бензина на 100 км и 20,9 – 20,6 кВтч электроэнергии на 100 км.

У Cayenne E-Hybrid значительно увеличена емкость батареи и тем самым запас хода на электротяге, а также расширены возможности электроусиления Boost: по сравнению с прошлой моделью емкость возросла с 10,8 кВтч до 14,1 кВтч, то есть на 30 процентов. Батарея имеет жидкостное охлаждение и размещена под полом багажника в задней части автомобиля. В течение 7,8 часа высоковольтная батарея полностью заряжается от розетки на 230 В с 10-амперным предохранителем. Если в качестве альтернативы серийному зарядному устройству на 3,6 кВт использовать опциональное бортовое устройство мощностью 7,2 кВт и розетку на 230 В с предохранителем на 32 ампера, то батарея будет полностью заряжена уже через 2,3 часа.

Отслеживать процесс зарядки и управлять им можно с помощью Porsche Communication Management (PCM) или дистанционно, благодаря приложению Porsche Connect. Со смартфона также можно контролировать автономную систему кондиционирования, то есть прогрев и охлаждение салона, при выключенном зажигании. Porsche Connect позволяет искать зарядные станции, сортировать их и передавать их координаты в навигационную систему. Новый сервис Porsche Charging обеспечивает доступ к зарядным станциям различных операторов без дополнительной регистрации. Оплата осуществляется непосредственно через аккаунт Porsche ID.

С выводом на рынок Cayenne E-Hybrid компания Porsche расширила ассортимент опций и систем помощи водителю для всего модельного ряда целой гаммой инноваций. Впервые в Porsche предлагается проекционный дисплей. Он проецирует всю важную информацию о движении в поле зрения водителя в полноцветном изображении. Кроме этого, для Cayenne теперь предлагаются цифровой «штурман» Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем, сиденья с функцией массажа, обогрев лобового стекла, автономный отопитель с дистанционным управлением и 22-дюймовые легкосплавные диски.

Российские продажи стартуют в конце мая этого года. Но российское представительство уже объявило цены, которые стартуют с отметки в 6 934 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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