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2 май 2017

Porsche Cayenne поставил мировой рекорд по буксировке груза

Porsche Cayenne поставил мировой рекорд по буксировке груза
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводители почему-то любят демонстрировать тяговые свойства дорогих внедорожников на примере буксировки самолетов

Начало более десяти лет назад положил Volkswagen Touareg V10 TDI, который сумел сдвинуть с места 155-тоный Boeing 747. Затем в 2003 году рекорд побил Nissa Patrol, который отбуксировал 170-тонный грузовой самолет. Ну и, наконец, недавно, мировой рекорд вновь поставили сразу два Porsche Cayenne: дизельный Diesel S и топовый Turbo S. Оба внедорожника смогли не только сдвинуть с места гигантский лайнер Airbus A380 весом 285 т, но и протащить его 42 метра, чего хватило для попадания в Книгу рекордов Гиннеса.

За рулем обеих машин был инженер британского отделения Porsche Ричард Пейн, который заявил, что компания никогда ранее не испытывала автомобили так близко к их предельным возможностям.

В Porsche утверждают, что оба внедорожника были в стандартной конфигурации, а доработке подверглось лишь крепление фаркопа. Впрочем, судя по видео, без тяжелой плиты в багажнике внедорожников тут явно не обошлось: уж больно спокойно внедорожник сдвинул с места самолет.

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При написании новости использовалась информация:
Porsche

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