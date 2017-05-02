Автопроизводители почему-то любят демонстрировать тяговые свойства дорогих внедорожников на примере буксировки самолетов

Начало более десяти лет назад положил Volkswagen Touareg V10 TDI, который сумел сдвинуть с места 155-тоный Boeing 747. Затем в 2003 году рекорд побил Nissa Patrol, который отбуксировал 170-тонный грузовой самолет. Ну и, наконец, недавно, мировой рекорд вновь поставили сразу два Porsche Cayenne: дизельный Diesel S и топовый Turbo S. Оба внедорожника смогли не только сдвинуть с места гигантский лайнер Airbus A380 весом 285 т, но и протащить его 42 метра, чего хватило для попадания в Книгу рекордов Гиннеса.

За рулем обеих машин был инженер британского отделения Porsche Ричард Пейн, который заявил, что компания никогда ранее не испытывала автомобили так близко к их предельным возможностям.

В Porsche утверждают, что оба внедорожника были в стандартной конфигурации, а доработке подверглось лишь крепление фаркопа. Впрочем, судя по видео, без тяжелой плиты в багажнике внедорожников тут явно не обошлось: уж больно спокойно внедорожник сдвинул с места самолет.