Porsche Cayenne превратился в сверхмощный гибрид

Говорят, что новинка способна обойти даже новенький 911-й . Вот, что сердце от Panamera с кроссовером делает

Новинку, которая стала флагманом семейства Cayenne, назвали, как и ожидалось - Turbo S E-Hybrid. Ее силовая установка состоит из 550-сильного бензинового V8 объемом 4,0 л и электромотора с отдачей в 136 л.с. В одной упряжке они развивают 680 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с восьмиступенчатым автоматом, а полный привод также имеется в наличии.

Любопытно, что на ускорение до ста километров в час такой кроссовер потратит всего 3,6 секунды, что вполне сравнимо с характеристиками Porsche 911 Carrera. Кроме того, гибридный Cayenne сможет проехать около 40 км совсем без топлива – на одной электротяге, используя ресурс 14,1-киловаттной батареи, а когда оба мотора работают вместе, кроссовер расходует примерно 3,8 л топлива на 100 км. Зарядить батарею полностью от стороннего источника энергии можно будет примерно за два часа.