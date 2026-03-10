Porsche может объединить Taycan и Panamera в одну модель

Руководство бренда обсуждает объединение моделей Porsche Taycan и Porsche Panamera в единое семейство из-за падения спроса

Инициатором возможных изменений считается новый глава компании Майкл Лейтерс, который возглавил бренд в непростой период. В 2025 году глобальные поставки сократились на 10%, а одним из самых сложных рынков для марки остается Китай.

Особенно заметно падение спроса на электрический Taycan. После рекордных результатов в начале десятилетия продажи модели начали снижаться на фоне усиливающейся конкуренции в сегменте премиальных электромобилей. На китайском рынке, покупатели все чаще выбирают более доступные модели местных брендов, которые зачастую оказываются и более инновационными.

В таких условиях объединение Panamera и Taycan может стать способом оптимизации расходов (нет необходимости создавать еще одну платформу, что значительно сокращает затраты на производство).

Пока неясно, какое название может получить будущая модель. Однако эксперты считают более вероятным сохранение Panamera. Этот бренд присутствует на рынке почти два десятилетия и обладает более высокой узнаваемостью среди клиентов. При этом Porsche не собирается полностью отказываться от традиционных силовых установок. Вероятно, будущая модель получит несколько модификаций, в числе которых гибридные и электрические версии. Более того, в линейке Panamera планируется сохранить двигатель V8 как минимум до 2030-х годов.