Итальянское ателье построит двухдверную «Панамеру»

Пока о серийных двухдверных «Панамерах» ходят лишь слухи, итальянское ателье Castagna Milano решило представить свое собственное видение данного автомобиля

Проект пока только в разработке, поэтому официальной информации мало. Известно, что источником вдохновения для двухдверной Panamera послужил Marzal – концептуальный автомобиль Lamborghini, построенный больше 50 лет назад. Его отличительной особенностью были оригинальные двери «крыло чайки».

Двери грядущей новинки изготовят из карбона и, судя по всему, они тоже будут открываться наверх. Любопытно, что проект носит название Porsche Panamera Vistotal. Приставка Vistotal применяется для обозначения особой системы остекления автомобиля, при которой привычные стойки и каркасы отсутствуют. В таких машинах лобовое стекло, заднее и боковые крепились прямо к платформе с помощью специальных элементов и становились частью силовой структуры.