Porsche назвала дату премьеры обновленной Panamera

Компания Porsche готовит к премьере Panamera, пережившую плановый рестайлинг спустя четыре года после выпуска лифтбека второго поколения. Марка опубликовала тизер новинки и назвала дату дебюта: он состоится 26 августа в онлайн-формате

На тизере виден затемненный силуэт, зажженные фары с четырьмя светодиодными элементами в каждой, как и у актуального лифтбека, и полоски дневных ходовых огней. Ожидается, что основные изменения затронут начинку Panamera: с обновлением модель получит более мощный мотор, слегка обновленный интерьер и расширенный список электронных помощников.

Любопытно, но ранее близкий к серийному прототип рестайлинговой Panamera, прикрытый легким камуфляжем, установил новый рекорд на гоночной трассе Нюрбургринг. Под управлением тест-пилота Ларса Керна Porsche преодолел полный круг 7 минут 29,81 секунды – быстрее, чем Chevrolet Corvette Z51. В Porsche не раскрыли никаких деталей о версии Panamera, установившей рекорд круга. Вероятно, для заезда выбрали модификацию Turbo, которая с обновлением получила прибавку к мощности.