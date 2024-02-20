Porsche Panamera получил еще две гибридные модификации

Компания Porsche готовит обновление для лифтбека Panamera и в связи с этим раскрыла еще две гибридные модификации, которые станут промежуточными между базовым бензиновым мотором и флагманской гибридной силовой установкой Turbo-E-Hybrid

Новые версии 4 E-Hybrid и 4S E-Hybrid получат стандартный 2,9-литровый турбомотор и по одному электродвигателю. В первом случае суммарная мощность составит 470 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - 4,1 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 280 км/ч. Версия подороже суммарно выдает 544 л.с. и 750 Нм. Здесь уже разгон с 0 до 100 км/ч займет 3,7 с. “Максималка” - 290 км/ч. Обе модификации получат аккумулятор емкостью 25,9 кВт*ч, который позволит преодолеть на электротяге от 78 до 93 км.

Следует отметить, что моторная гамма Panamera скоро пополнится самой мощной гибридной силовой установкой Turbo S E-Hybrid, которая будет комплектоваться бензиновым V8 мощностью 740 л.с.