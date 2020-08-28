Porsche представил обновленную Panamera

Рестайлинговая Porsche Panamera стала мощнее и немного изменилась внешне. В Европе заказать новинку можно уже сейчас

Компания Porsche представила обновленное семейство Panamera. Приобрести новинку можно будет в кузовах лифтбэк и универсал. Также клиентам предложат длинообразную модификацию Executive. В Европе заказать Panamera 2021 модельного года можно уже сейчас. В Германии цены на машины стартуют от 91 345 евро. У дилеров первые автомобили появятся уже в октябре. Когда рестайлинговый Panamera дебютирует на российском рынке, пока неизвестно.

Самое главное изменение обновленной Porsche Panamera — модификация Turbo S. Такой автомобиль получил модифицированный 4,0-литровый бензиновый турбомотор. Мощность агрегата составляет 630 л.с. и 820 Нм крутящего момента. Разгон до сотни у новинки занимает всего 3,1 секунды. Максимальная скорость — 315 км в час.