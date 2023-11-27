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27 ноя 2023

Следующее поколение Porsche Panamera будет только в кузове лифтбэк

Следующее поколение Porsche Panamera будет только в кузове лифтбэк
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche приняла решение отказаться от производства Panamera в кузове универсал в связи с низким спросом. Теперь новое поколение будет представлено только в кузове лифтбэк и удлиненной Executive

Новинку рассекретили несколько дней назад. Автомобиль получил новый дизайн, но сохранил фирменные узнаваемые черты. Размеры практически не изменились: 5052/1938/1422 мм, а у версии Executive длина увеличена на 200 мм.

Передняя панель оборудована тремя цифровыми экранами, один из которых отведен под “приборку”, а два других под обновленную мультимедийную систему. Селектор коробки КПП перенесли на рулевую колону, в связи с чем на центральном тоннеле освободилось место под беспроводную зарядку для смартфона. Также доработаны дефлекторы и блок управления климат-контролем.

Первой на рынок выйдет стандартная заднеприводная версия, которая оснащается бензиновым V6 объемом 2,9 л. Мощность - 353 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 5,1 с. (у полноприводной модификации - 4,8 с.). Максимальная скорость - 272 км/ч. Стандартная модификация также включает подвеску с двухкамерными пневмоэлементами, а как опция доступна система управления задними колесами и усовершенствованная подвеска Active Ride c гидравлическими насосами.

Также автомобиль будет представлен в нескольких Plug-in гибридных версиях. Информация пока есть только об одной. В ее основе будет лежать бензиновый V8 и один электромотор со встроенным 8-ступенчатым “роботом”. Суммарная мощность составит 680 л.с. и 930 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 3,2 с. Максимальная скорость - 315 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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