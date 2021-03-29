Porsche выпустит Panamera нового поколения

С появлением на рынке модели Taycan у поклонников марки Porsche возник вопрос о будущем модели Panamera. Дело в том, что Taycan и по форм-фактору, и по габаритам очень схож с Panamera, однако, если учесть, что в Porsche планируют отказаться от ДВС к 2030 году, то возникает вопрос - есть ли у Panamera шансы выжить?

Глава марки Оливер Блюм поспешил всех успокоить. Вероятность появления новой «Панамеры» очень высока, так как текущее поколение автомобиля демонстрирует успех на рынке. Кроме того, Блюм сообщил, что по статусу Panamera выше Taycan. Более того, в новом поколении ее увеличат в размерах, а заодно добавят роскоши, дабы исключить любую конкуренцию между двумя моделями.

В то же время о технических характеристиках топ-менеджер не обмолвился ни словом. То есть, получит ли Panamera электрическую силовую установку, или нет – неясно. Впрочем, вероятность подобного развития событий высока – тот же самый Блюм несколько месяцев назад озвучил планы компании по электрификации модельного ряда. Среди всего прочего он отметил, что скорее всего с ДВС останется лишь семейство 911-й модели.