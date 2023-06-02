Porsche готовит презентацию новой «Панамеры»

Похоже, что до конца года нас ждет очень важная премьера – новое поколение Porsche Panamera. Что нам ждать от обновления?

Инсайдеры говорят, что, например, во внешности ждать радикальных изменений не стоит, хотя ее и «подтянут» до флагманского электрокара Taycan. Интерьер, скорее всего, вообще не поменяется. Зато в технической части все будет по-новому.

Во-первых, полностью изменится моторная гамма. Бензиновые версии сохранятся, но появится полностью электрическая модификация. Модернизации подвергнутся и гибридные системы — они получат более мощные электромоторы и аккумуляторы увеличенной ёмкости. Точные характеристики машины не сообщаются, но производитель заявляет, что каждая версия будет мощнее нынешних.