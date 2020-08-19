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19 авг 2020

Porsche анонсировала премьеру обновленной Panamera

Porsche анонсировала премьеру обновленной Panamera
Автор фото: фирма-производитель

Лифтбек Porsche Panamera, который недавно установил рекорд Нюрбургринга среди представительских автомобилей, дебютирует 26 августа

Компания Porsche опубликовала тизер обновленного лифтбека Panamera, премьера которого состоится 26 августа. Плюс ко всему немцы распространили полное видео рекорда «Северной петли» Нюрбургринга, где еще не представленный автомобиль показал лучшее время в категории «Представительские машины». За рулем обновленной Panamera сидел тест-пилот немецкой марки Ларс Керн, которому удалось пройти полный 20,9-километровый круг за 7 минут и 29,81 секунды, что на 0,30 секунды быстрее предыдущего рекордсмена в лице четырехдверного суперкара Mercedes-AMG GT 63 S.

Немцы пока не приводят никаких подробностей об обновленном лифтбеке. Как ожидается, автомобиль получит модернизированную оптику, новый диффузор, а также некоторые изменения в интерьере. Интересны и некоторые технические нюансы. Предполагается, что модель в версии Turbo получится мощнее предшественника, 4,4-литровый твин-турбо мотор которой выдает 550 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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