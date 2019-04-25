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25 апр 2019

Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет

Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет

Компания Porsche работает над новыми версиями Panamera. Двухдверные купе и кабриолет будут позиционировать как более практичные варианты семейства 911. В конкурентах таких машин видят BMW 8 Series Coupé и 8 Series Convertible.

Издание Autocar со ссылкой на собственные источники пишет, что новинки построят на укороченной платформе MSB от нынешней Panamera. При этом модели, которые, возможно, выйдут на рынок уже в следующем году, будут  продаваться автомобили будут под другим названием.

Гамма силовых установок купе и кабриолета будет полностью повторять набор Panamera: 3.0 V6 (330 сил и 450 Нм момента) и 4.0 V8 (460 сил и 620 Нм момента для GTS или 550 сил и 770 Нм момента в версии Turbo). Эксперты полагают, что не стоит исключать появления и гибридных версий 4 E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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