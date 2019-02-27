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27 фев 2019

Дебют "Макана"

Дебют "Макана"
Автор фото: фирма-производитель

Руководство марки Porsche выбрало модель Macan на роль первого электрического кроссовера. Модель следующего поколения будут выпускать только с электрической силовой установкой, а ее рыночный дебют запланирован на начало следующего десятилетия

Новый Macan построят на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi.  На ней, к слову, базируется и модель Taycan. «Тележка» представляет собой микс из высокопрочной стали, алюминия и полимерных композитов с интегрированным в силовую структуру батарейным модулем и 800-вольтовой системой зарядки.

Иных подробностей об автомобиле пока нет.  Однако известно то, что совет правления Porsche намерен к 2022 году инвестировать более шести миллиардов евро в электромобильность и модернизацию производственных линий, чтобы уже к 2025-му 50 процентов линейки стало электрической. Следующие десять лет в Porsche хотят посвятить совершенствованию бензиновых двигателей, подключаемых гибридов и электрических силовых установок.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Drom

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