Дебют "Макана"

Руководство марки Porsche выбрало модель Macan на роль первого электрического кроссовера. Модель следующего поколения будут выпускать только с электрической силовой установкой, а ее рыночный дебют запланирован на начало следующего десятилетия

Новый Macan построят на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с Audi. На ней, к слову, базируется и модель Taycan. «Тележка» представляет собой микс из высокопрочной стали, алюминия и полимерных композитов с интегрированным в силовую структуру батарейным модулем и 800-вольтовой системой зарядки.

Иных подробностей об автомобиле пока нет. Однако известно то, что совет правления Porsche намерен к 2022 году инвестировать более шести миллиардов евро в электромобильность и модернизацию производственных линий, чтобы уже к 2025-му 50 процентов линейки стало электрической. Следующие десять лет в Porsche хотят посвятить совершенствованию бензиновых двигателей, подключаемых гибридов и электрических силовых установок.