Новый Porsche Macan с приставкой «S»

Обновленный Macan добрался до России. Потребителей ожидает множество доработок и приличная цена - базовая стоимость автомобиля составляет 4 299 000 рублей

Разумеется, можно было начать с того, что автомобиль получил переработанный салон с новой 10-дюймовой мультимедийной системой, однако самое интересное скрывается в технике кроссовера. Дело в том, что большинство доработок приходится на ходовую часть. Отныне Macan S может похвастаться переделанной подвеской с полностью иными настройками. Отметим, что некоторые элементы выполнены из алюминия. Если хочется чего-то большего, то за доплату шасси автомобиля можно укомплектовать гидравлической подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами, а также системой активного распределения тяги Porsche Torque Vectoring Plus и керамическими тормозами.

Что касается двигателей, то Macan S положен 3-литровый битурбированный двигатель V6. Кстати, его мощность, по сравнению с предыдущим поколением, была увеличена – с 340 до 354 лошадиных сил. На динамике это сказалось самым положительным образом. Теперь автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 254 км/ч. Однако стоит отметить, что, невзирая на высокие характеристики, автомобиль получился достаточно экономичным. Паспортный расход составляет около девяти литров на сто километров пути.