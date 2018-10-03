Обновлённый Porsche Macan уже продаётся в РФ

В Париже 2 октября был показан новый Порш Макан, а российские дилеры уже принимают на него заказы. Стоимость новинки начинается с 3,729 млн. руб. за базовую версию

Кузов нельзя назвать новым – скорее это рестайлинг, который затронул бампера, оптику и решетку. В комплектациях появился новый силовой агрегат – двухлитровый бензиновый мотор, выдающий 245 сил. С этим двигателем Макан набирает сотню за 6,7 секунды. В комплекте 7-ступенчатый автомат собственной конструкции Porche. При этом средний расход составит 8,1л/100 км. Максимальная скорость ограничена 225 км/ч.

Специалисты отмечают новую настройку подвески и разноразмерные передние и задние колёса. В зависимости от комплектации, Porsche Macan поставляется на дисках с размерами 18 и 21 дюйм.

Внутри автомобиля не только новый дизайн. Фирменная 11-ти дюймовая мультимедийная система обеспечивает связь, навигацию и интегрирует часть функций управления.

Кроме довольно богатой базовой начинки, как всегда, предлагается много новых опций. В их числе спортивный руль с переключением передач на руле и эксклюзивная система контроля движения. В пробке и при небольшой скорости движения потока она может сама тормозить и трогаться, а также удерживать автомобиль в полосе движения.