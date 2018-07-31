Стало известно, какие двигатели получит обновленный Porsche Macan, премьера которого состоялась недавно в Шанхае. Тогда представители компании заявили, что на глобальном рынке машину представят позднее, тогда же объявят и моторную линейку

Но в сети уже оказались данные по двигателям. Базовая версия по-прежнему будет оснащаться 2-литровым турбодвигателем, но он станет слабее: 245 л.с. против 252 л.с. у дорестайлингового варианта. Связано это, с вступлением в сентябре в силу новых правил сертификации автомобилей по циклу WLTP вместо устаревшего NEDC. Старый вариант двигателя не способен вписаться в требования по экономичности и экологичности.

А вот версия Porsche Macan S хоть и будет оснащаться прежним 3-литровым V6 прибавит с 340 до 354 л.с. Самый мощный вариант кроссовера, Porsche Macan Turbo, получит 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, уже имеющийся в гамме новых поколение Porsche Cayenne и Panamera. Его мощность составляет 440 л.с.

Обновленный Porsche Macan получил новые фары, которые теперь уже в базовой версии светодиодные. Сзади появилась красная светодиодная полоска между фонарями. Последнее решение уже применяется на других моделях, которые недавно пережили обновление: Porsche Panamera и Cayenne.

Самое заметное изменение в интерьере: 11-дюймовый широкоформатный экран новой информационно-развлекательной системы. Кроме того, Porsche Macan получил новый руль с интегрированным переключателем ездовых режимов, изменились дефлекторы вентиляции, а система климат-контроля обзавелась ионизатором воздуха.

В Porsche говорят, что модернизировали подвеску кроссовера, сменили поставщика шин, а в качестве опций для него теперь доступны новые 20- и 21-дюймовые легкосплавные колеса.