Porsche готовит обновление Macan

Кроссовер Macan стал для Porsche тем же, чем несколько лет назад Cayenne: самой продаваемой моделью, позволяющей получать высокую прибыль. Поэтому к обновлению этой модели немцы подошли весьма осторожно, чтобы не спугнуть покупателей.

Все внешние изменения сведутся к замене оптики и бамперов. В салоне изменений больше: приборная панель получит 7-дюймовый экран, а на центральной консоли разместится большой экран новой информационно-развлекательной системы.

Из старых агрегатов в гамме останется только 2-литровый турбомотор. Трехлитровый силовой агрегат станет будет серьезно модернизирован. Какова станет его мощность пока неизвестно. Базовый вариант на 15 л.с. слабее нынешнего и выдает 325 л.с. Кроме того, Porsche Macan получит новый 2,9-литровый V6, который дебютировал на Panamera. Его мощность (440 л.с.) значительно выше, чем у нынешнего Macan Turbo, при этом крутящий момент примерно сопоставим.

В Porsche говорят, что официальная премьера обновленного Macan состоится в апреле этого года. Вероятнее всего, машину практически одновременно представят сразу на двух мотор-шоу: в Нью-Йорке и Пекине.