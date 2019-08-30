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30 авг 2019

Представлен крайний бензиновый Porsche Macan Turbo

Представлен крайний бензиновый Porsche Macan Turbo
Автор фото: фирма-производитель

Да, следующее поколение Macan будет полностью электрическим. Так что пока есть возможность, давайте наслаждаться мощным мотором с высокой степенью отдачи

Собственно о моторах, прежде на Macan Turbo ставился 3,6-литровый V6 с отдачей в 400 л.с. и 550 Нм, а теперь более современный 2,9-литровый агрегат, уже известный по некоторым модификациям Cayenne и Panamera: он выдаёт максимальные 440 л.с. при 5700-6600 об/мин и 550 Нм при 1800-5600 об/мин. Коробка передач – только 7-ступенчатый «автомат» PDK c двумя сцеплениями, привод – только полный. К слову, в числе опций заявлены: пневматическая подвеска и система Porsche Torque Vectoring Plus с блокировкой заднего дифференциала.
Между тем, скоро со многими технологиями, как минимум с ДВС, придется попрощаться. Накануне весны этого года компания Porsche объявила, что следующее поколение Macan переедет на электромобильную платформу PPE от модели Taycan. В целом уже заявлено, что к 2025 году половина от всех реализуемых моделей Porsche будет иметь возможность подзарядки от розетки, то есть эти машины оснастят электрической или plug-in гибридной силовой установкой.

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