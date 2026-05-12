Владельцы Porsche обвинили марку в создании сервисной монополии

Против Porsche в США подан коллективный иск, в котором автопроизводителя обвиняют в создании монополии на обслуживание автомобилей. Владельцы машин марки утверждают, что компания намеренно ограничивает доступ независимых сервисов к диагностическому оборудованию и программному обеспечению

Поводом для судебного разбирательства стала история владельца Porsche Cayenne из Флориды. После замены моторного масла и фильтра в независимом сервисе механики не смогли сбросить индикатор сервисного интервала. По словам истца, выполнить эту процедуру оказалось возможно только у официального дилера Porsche.

В иске утверждается, что автомобили марки спроектированы таким образом, чтобы только авторизованные сервисные центры имели доступ к инструментам диагностики, калибровки, кодирования и обновления программного обеспечения. Владельцы считают, что такая практика вынуждает клиентов переплачивать даже за простые регламентные работы.

Истцы также заявляют о предполагаемом сговоре между Porsche и дилерской сетью. По их мнению, компания искусственно сохраняет полный контроль над сервисным обслуживанием, а дилеры получают возможность удерживать высокие цены на ремонт и оригинальные запчасти.

Коллективный иск распространяется на все автомобили Porsche, проданные в США с 1 января 2021 года по настоящее время. Владельцы требуют обязать производителя предоставить независимым сервисам те же программные возможности, которыми пользуются официальные дилеры.