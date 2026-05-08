Рестомод Porsche 911 с доработками на 300 тыс. долларов выставят на аукцион

На американском аукционе Mecum Indy 2026 появился рестомод Porsche 911 поколения 964 под названием Michigan Commission, который привлек внимание не только своей редкостью, но и стоимостью дополнительного оснащения в 300 тыс. долларов. Для сравнения, новый Porsche 911 GT3 2026 модельного года оценивается примерно в 236 тыс. долларов (17,6 млн рублей)

Автомобиль построен на базе классического Porsche 911 серии 964 и получил углепластиковые кузовные панели и был окрашен в синий цвет Resistance Blue. Дополняют образ колеса в стиле Fuchs и фирменные оранжевые надписи Porsche на дверях. Отделка салона выполнена из кожи Cognac с контрастной прострочкой Alabaster. Несмотря на статус коллекционного экземпляра, спорткар практически не эксплуатировался и проехал всего 613 км.

Под капотом установлен атмосферный оппозитный двигатель объемом 4,0 литра. Мощность не раскрывается. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, передающая тягу на задние колеса. Кроме того, автомобиль оснащен регулируемой подвеской Ohlins и карбон-керамическими тормозами Brembo.

По оценкам экспертов, итоговая стоимость лота может составить от 1 до 1,2 миллиона долларов (74,6 – 89,5 млн рублей).

