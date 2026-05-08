Автомобильный портал Motorpage
8 май 2026

Рестомод Porsche 911 с доработками на 300 тыс. долларов выставят на аукцион

Рестомод Porsche 911 с доработками на 300 тыс. долларов выставят на аукцион
Автор фото: Mecum

На американском аукционе Mecum Indy 2026 появился рестомод Porsche 911 поколения 964 под названием Michigan Commission, который привлек внимание не только своей редкостью, но и стоимостью дополнительного оснащения в 300 тыс. долларов. Для сравнения, новый Porsche 911 GT3 2026 модельного года оценивается примерно в 236 тыс. долларов (17,6 млн рублей)

Автомобиль построен на базе классического Porsche 911 серии 964 и получил углепластиковые кузовные панели и был окрашен в синий цвет Resistance Blue. Дополняют образ колеса в стиле Fuchs и фирменные оранжевые надписи Porsche на дверях. Отделка салона выполнена из кожи Cognac с контрастной прострочкой Alabaster. Несмотря на статус коллекционного экземпляра, спорткар практически не эксплуатировался и проехал всего 613 км.

Под капотом установлен атмосферный оппозитный двигатель объемом 4,0 литра. Мощность не раскрывается. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, передающая тягу на задние колеса. Кроме того, автомобиль оснащен регулируемой подвеской Ohlins и карбон-керамическими тормозами Brembo.

По оценкам экспертов, итоговая стоимость лота может составить от 1 до 1,2 миллиона долларов (74,6 – 89,5 млн рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
mecum

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche Taycan Turbo GT

Porsche обогнал Xiaomi и поставил рекорд Нюрбургринга

08 мая 2026
Porsche Macan

Porsche прекратит выпуск бензинового Macan

04 мая 2026
Porsche 911 GT3

Porsche может перевести 911 GT3 на турбонаддув

29 апреля 2026

Porsche запатентовал цифровые полосы для своих спорткаров

20 апреля 2026

Porsche готовит 911 GT3 в кузове кабриолет

07 апреля 2026
Porsche 550A Spyder

Уникальный Porsche 550A Spyder снова выходит на аукцион

01 апреля 2026

 Новости Porsche

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 2 9