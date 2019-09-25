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25 сен 2019

Электрический Porsche станет молнией

Электрический Porsche станет молнией
Автор фото: фирма-производитель

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance разработало первый пакет улучшений для электрического Porsche Taycan

Ребята из Henessey- настоящие маньяки. Сначала изменения затронут только внешность автомобиля, а позже специалисты займутся и своим любимым делом — увеличением мощности. Причем уже сейчас можно полюбоваться компьютерными эскизами, на которых видно, что электромобиль получит изменённый передний бампер с дополнительным воздухозаборником, облегчённые колёсные диски и новую отделку интерьера.

Сообщается, что первый готовый Porsche Taycan от Hennessey появится сразу после того, как первые машины попадут в США — в 2020 году. На нём опробуют и доработки электромоторов, так как в Hennessey раньше никогда не занимались электрическими автомобилями. Глава ателье Джон Хеннесси заявил, что Taycan идеально подходит для подобного опыта.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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