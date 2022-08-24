Взгляните на Porsche Taycan, который побывал в 14 странах

Казалось бы, что здесь удивительного? Объясняем - все регионы было посещены за одни сутки!

Не удивляйтесь коротким срокам – скоростные автобаны и не слишком длинные расстояния между европейскими странами позволяют посетить путешественникам множество интересных мест. Владельцы Тайкана сообщают, что среди стран, в которые смогли заехать пилоты электромобиля, оказались Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Германия, Швейцария, Лихтенштейн, Италия, Австрия, Словения, Венгрия, Босния и Сербия.

Занятно, но целью путешествия была демонстрация того факта, что даже электрокар пригоден для дальних путешествий. В общем и целом экипаж проехал более двух тысяч километров причем Taycan двигался с заметным опережением графика, да и развитая инфраструктура позволяла спланировать оптимальный маршрут.