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24 авг 2022

Взгляните на Porsche Taycan, который побывал в 14 странах

Взгляните на Porsche Taycan, который побывал в 14 странах

Казалось бы, что здесь удивительного? Объясняем - все регионы было посещены за одни сутки!

Не удивляйтесь коротким срокам – скоростные автобаны и не слишком длинные расстояния между европейскими странами позволяют посетить путешественникам множество интересных мест. Владельцы Тайкана сообщают, что среди стран, в которые смогли заехать пилоты электромобиля, оказались Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Франция, Германия, Швейцария, Лихтенштейн, Италия, Австрия, Словения, Венгрия, Босния и Сербия.

Занятно, но целью путешествия была демонстрация того факта, что даже электрокар пригоден для дальних путешествий.  В общем и целом экипаж проехал более двух тысяч километров причем Taycan двигался с заметным опережением графика, да и развитая инфраструктура позволяла спланировать оптимальный маршрут.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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