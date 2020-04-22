Porsche может создать самую доступную модификацию «Тайкана»

Но продавать сильно упрощенную версию своего электроседана будет не всем и не везде

Сейчас самым бюджетным «Тайканом» считается вариант с обозначением 4S, который оснащается 530-сильной силовой установкой и может проехать без подзарядки до 407 км. Стоит такой электрокар в России минимум 7 793 000 рублей.

Но, как заявил изданию Car глава направления исследований и разработок Porsche Майкл Штайнер, в Porsche уже идет работа над более доступной версией. Удешевлять ее планируется за счет упрощения силовой установки и замены 79,2-киловаттного блока аккумуляторов на менее емкий.

Таким образом, базовый Porsche Taycan может лишиться полного привода, наличие которого в актуальных модификациях обеспечивает применение двух электромоторов – по одному на каждой оси. Отказ от одного из них и, следовательно, превращение «Тайкана» в заднеприводный электромобиль, позволит ощутимо снизить его стоимость. Предположительно, дебют новинки состоится в следующем году, если Porsche справится с уже имеющимся потоком заказов. По словам Штайнера, ориентирован такой Taycan будет в первую очередь на рынки, где покупатели не считают привод на все колеса обязательным «элементом программы» – например, на китайский.