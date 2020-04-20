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20 апр 2020

Porsche плюет в сторону Tesla

Porsche плюет в сторону Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche, выпустив первый в своей истории электромобиль, тем не менее, отказывается считать американскую марку Tesla своим конкурентом

Седан Porsche Taycan — пока единственный электрокар марки, однако вскоре ситуация изменится. В следующем году в продажу поступит Taycan Cross Turismo, позже появится Macan с электрической силовой установкой и даже электрический 718. Тем не менее, как заявил в интервью изданию Automotive News руководитель отдела исследований и разработок марки Михаэль Штайнер, Porsche не считает Tesla своим прямым конкурентом ни для Taycan, ни для перспективных моделей.

В отличие от Porsche, уверяет топ-менеджер, Tesla нацелена на массовое производство, тогда как для Porsche важнее эксклюзив. «Хотя людям нравится сравнивать наши модели друг с другом, мы не считаем Tesla прямым конкурентом», — уверяет Штайнер. Он также отметил, что модель Long Range Model S от Tesla обладает более впечатляющим запасом хода, однако вместо этого Porsche обещает более компактные и лёгкие батареи, которые могут заряжаться значительно быстрее.

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