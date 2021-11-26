Porsche Taycan Cross Turismo превратили в кемпер

Европейцы очень много путешествуют, соответственно тема кемпинга у них развита достаточно сильно. К сожалению, автомобили-кемперы можно вывести в две категории. Первая – обычные машины с прицепами. Вторая - полноценные автодома

Последние чаще всего делают из больших вэнов, оборудуя их всем необходимым: душем, кухней и.т.д. Более компактные машины тоже используют, но функционал у них уже урезается – спальным местом, например, может являться палатка на крыше, а туалета здесь может и не быть вовсе. Пожалуй, наиболее популярным автомобилем для такой переделки является Volkswagen Transporter или Caddy, однако, встречаются и необычные решения.

Одно из таких – перед вами. Это кемпер, который построен на базе электрокара Porsche Taycan Cross Turismo. Проект не штатный, а кастомный – работа инженеров одной фирмы, которая производит туристическое снаряжение. Все доработки свелись к установке мощных рейлингов, на которых покоится сравнительно большая палатка. Вход в нее осуществляется по наружней лестнице-стремянке, а каких либо дополнительных удобств здесь не предусмотрено. Сам же автомобиль перекрашен в бордовый оттенок, оснащен дополнительной светодиодной балкой на капоте и обут во внедорожную резину.

Отметим, что наши отечественные, да и европейские коллеги назвали проект бессмысленным из-за его высокой цены. Поясним, все оборудование вместе с машиной оценивается в 250 тысяч долларов. Для сравнения, самый дорогой Taycan Turbo S продается за рубежом за 188 950 долларов. Неужели платка, лестница и пара туристических рюкзаков могут стоить шестьдесят тысяч долларов? Уже за эту сумму можно купить полноценный автодом, чего уж говорить о стоимости всего проекта…