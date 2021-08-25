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25 авг 2021

Porsche Taycan обновился

Porsche Taycan обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche представила обновления для электрического седана Taycan и универсала Taycan Cross Turismo.  Есть изменения и в дизайне, и в технической части

Первый пункт выражается в возвращении ярких расцветок кузова. В свое время семейство 911 щеголяло богатой радугой цветов – Taycan же получил в свою гамму пурпурный металлик, который был фирменным цветом Porsche 911 поколения 964. Также в палитре  появились кислотно-зеленый Acid Green, красный Rubystone Red, синий Riviera Blue.

Что касается технической составляющей,  автомобили нарастили запас хода – правда производитель не приводит никаких точных цифр. В то же время, в Porsche раскрывают механизм, благодаря которому характеристики были улучшены.  Производитель изменил режим терморегуляции аккумуляторов.

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