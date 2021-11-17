У Porsche Taycan появились новые интересные версии

В преддверии автосалона в Лос-Анджелесе компания Porsche рассекретила масштабное пополнение семейства Taycan. У автомобиля наконец-то появится модификация в кузове универсал!

Да, анонсированный еще в прошлом году, автомобиль с индексом Sport Turismо наконец-то увидел свет. Знающие люди нас поправят, мол, у Porsche уже есть такая модификация. Да, это правда, но есть и один нюанс – ныне существующая модель носит индекс Cross и имеет пластиковый обвес - у новинки его не будет, как и увеличенного дорожного просвета. В остальном же, да, автомобили идентичны.

Куда интереснее взглянуть на модель с индексом GTS, которая займет промежуточное место между самой мощной версией Turbo и базовой 4S. Силовая установка такого спорткара будет развивать 598 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке в 250 километров в час. Разгон до сотни -3.5 секунды.