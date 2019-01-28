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28 янв 2019

Renault Clio открывают изнутри

Renault Clio открывают изнутри
Автор фото: фирма-производитель

В Renault раскрыли первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения. Правда, были опубликованы лишь фотографии интерьера модели, а ее внешность, как и технические характеристики, французы приберегли на потом

Точнее сказать - до 29 января. Именно тогда состоится презентация модели. Многоуважаемой широкой публике придется подождать еще пару дней, так как в свет машина выйдет лишь на Женевском автосалоне.

Надо отдать должное дизайнерам, интерьер модели преобразился и перенял множество деталей от старших братьев по концерну. Хэтчбек получит новый руль, вертикальный экран мультимедийной системы, диагональ которого может варьироваться от 7,0 до 9,3 дюйма (в зависимости от модификации) и цифровую приборную панель диагональю 7,0 до 10,0 дюймов.

Кроме того заявлено, что в оформлении интерьеров клиентам будет доступно целых восемь вариантов цветовых решений и ровно столько же оттенков амбиентной подсветки. Кстати, что касается внешности, то и ее можно подсмотреть. Мы уже указывали ранее, что компания Ixo Models выпустила игрушечную модель нового Clio.

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Коммерсант, Авто.ру

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