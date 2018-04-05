Компактный хэтчбек Clio — одна из моделей, которая необходима Renault на рынке Европе как воздух. Несмотря на перекос в сторону кроссоверов, автомобили В-класса по-прежнему правят бал в Старом Свете и французский хэтчбек находится в стане лидеров.

Поэтому в Renault постараются сделать новый Clio лучше своих конкурентов по всем параметрам. Компания впервые вывела на дороги предсерийный прототип хэтчбека. Несмотря на сильный камуфляж заметно, что Clio получит некоторые стилистические решения от концепта Renault Symbioz.

Ранее шеф-дизайнер компании Лоренс ван дер Акер говорил, что самые серьезные изменения произойдут в интерьере машины. Салон станет «премиальнее», здесь появится большой вертикально ориентированный экран мультимедийной системы. Кроме того, Renault Clio получит систему полуавтономного управления, которая будет основана на ниссановском комплексе PROPilot.

Новое поколение Renault Clio построено на платформе CMF-B, которая использовалась для Nissan Micra. Помимо традиционных силовых установок, хэтчбек получит и гибридную модификацию.

По первым прикидкам премьера серийной версии Renault Clio состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.

