Представлен новый Renault Clio

Еще вчера у нового Clio можно было разглядеть, разве что, салон, а сегодня автомобиль уже можно рассматривать со всех сторон, хотя публичная презентация состоится лишь в марте на Женевском автосалоне

Для начала стоит отметить, что автомобиль получился меньше и легче предшественника. Дело в том, что в основу хэтчбека легло модернизированное шасси CMF-B и облегченный кузов, ставший на 22 кг легче. Габаритная длина автомобиля составила 4048 мм, ширина — 1798 мм, а высота — 1440 мм, что на 14 мм короче, 66 мм шире и 30 мм ниже модели предыдущего поколения соответственно. При уменьшении параметров, автомобиль получился просторнее предшественника. Это было достигнуто благодаря креслам новой конструкции, которые увеличили пространство для ног задних пассажиров.

Кстати, теперь становится понятно, почему в Renault решили показать салон перед презентацией. По словам шеф-дизайнера Renault Лоренса ван ден Акера, при разработке пятого Clio около 70% времени ушло именно на создание интерьера. Что касается внешности, то здесь были использованы стилистические элементы семейства Megane нового поколения, а также некоторые решения концепт-кара Symbioz.

Относительно двигателей картина выглядит стандартным образом. Базовым двигателем нового Renault Clio стал трехцилиндровый атмосферный агрегат рабочим объемом один литр мощностью 65 и 75 лошадиных сил. Кроме того, доступен турбомотор такого же объема на 100 или 130 лошадиных сил. Также клиентам будут предложены и дизельные двигатели - 1,5-литровые агрегаты на 85 и 115 сил. К слову, в 2020 году у автомобиля появится и гибридная модификация.