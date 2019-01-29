Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2019

Представлен новый Renault Clio

Представлен новый Renault Clio

Еще вчера у нового Clio можно было разглядеть, разве что, салон, а сегодня автомобиль уже можно рассматривать со всех сторон, хотя публичная презентация состоится лишь в марте на Женевском автосалоне

Для начала стоит отметить, что автомобиль получился меньше и легче предшественника. Дело в том, что в основу хэтчбека легло модернизированное шасси CMF-B и облегченный кузов, ставший на 22 кг легче. Габаритная длина автомобиля составила 4048 мм, ширина — 1798 мм, а высота — 1440 мм, что на 14 мм короче, 66 мм шире и 30 мм ниже модели предыдущего поколения соответственно. При уменьшении параметров, автомобиль получился просторнее предшественника. Это было достигнуто благодаря  креслам новой конструкции, которые увеличили пространство для ног задних пассажиров.

Кстати, теперь становится понятно, почему в Renault решили показать салон перед презентацией. По словам шеф-дизайнера Renault Лоренса ван ден Акера, при разработке пятого Clio около 70% времени ушло именно на создание интерьера. Что касается  внешности, то здесь были использованы стилистические элементы семейства Megane нового поколения, а также некоторые решения концепт-кара Symbioz.

Относительно двигателей картина выглядит стандартным образом. Базовым двигателем нового Renault Clio стал трехцилиндровый атмосферный агрегат рабочим объемом один литр мощностью 65 и 75 лошадиных сил. Кроме того, доступен турбомотор такого же объема на 100 или 130 лошадиных сил. Также клиентам будут предложены и дизельные двигатели - 1,5-литровые агрегаты на 85 и 115 сил. К слову, в 2020 году у автомобиля появится и гибридная модификация.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Clio

Renault Clio открывают изнутри

28 января 2019
Renault Clio

Игрушка пролила свет на новый Renault Clio

16 января 2019
Renault Clio

Renault начала тесты нового Clio

13 июня 2018

Renault обновил субкомпактный хэтчбек Clio

14 июня 2016

Первым представителем премиальной линейки Renault Initiale Paris станет хэтчбек Clio

22 сентября 2014
Renault Clio 2013

Renault показал первые фотографии нового Clio

04 июля 2012

 Новости Renault Clio

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300h гламурный гибрид на зависть подругам Тест драйв
29 января 2019

Lexus NX
"Lexus NX 300h: гламурный гибрид на зависть подругам"
Skoda Octavia - skoda octavia combi 2017 лайки для… универсала
Автопутешествия
25 января 2019

Skoda Octavia
"Лайки для… универсала"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс
Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"
Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции
Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"

Написано новостей:

2 2 6 6 5