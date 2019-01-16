Игрушка пролила свет на новый Renault Clio

Если Вам интересно, как будут выглядеть новые автомобили, которые еще не вышли в свет, то зайдите в магазин игрушек и подойдите к полке масштабных моделей - некоторые из них могут оказаться пророческими

Так получилось, что компания Ixo Models выпустила новый Renault Clio в масштабе 1:43. Конечно, подробностей на модельке не удастся рассмотреть, однако однозначно можно увидеть, что "лицо" нового Clio будет создано по образу и подобию старшей модели Megane. Маленький "Рено" получит крупные C-образные фары и капот с рельефными продольными ребрами, сходящимися к эмблеме Renault. Кроме того, заметно, что поменялись молдинги - вместо изогнутых они стали прямыми.

Забавно, что внешность игрушечного Clio подтверждается многими шпионскими снимками. Да, сам автомобиль уже не раз попадал в объективы фотокамер в ходе испытаний. Что касается срыва покровов, то это должно случится уже в ближайшее время на Женевском автосалоне.