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16 янв 2019

Игрушка пролила свет на новый Renault Clio

Игрушка пролила свет на новый Renault Clio

Если Вам интересно, как будут выглядеть новые автомобили, которые еще не вышли в свет, то зайдите в магазин игрушек и подойдите к полке масштабных моделей - некоторые из них могут оказаться пророческими

Так получилось, что компания Ixo Models выпустила новый Renault Clio в масштабе 1:43. Конечно, подробностей на модельке не удастся рассмотреть, однако однозначно можно увидеть, что "лицо" нового Clio будет создано по образу и подобию старшей модели Megane. Маленький "Рено" получит крупные C-образные фары и капот с рельефными продольными ребрами, сходящимися к эмблеме Renault. Кроме того, заметно, что поменялись молдинги - вместо изогнутых они стали прямыми.

Забавно, что внешность игрушечного Clio подтверждается многими шпионскими снимками. Да, сам автомобиль уже не раз попадал в объективы фотокамер в ходе испытаний. Что касается срыва покровов, то это должно случится уже в ближайшее время на Женевском автосалоне.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Колеса

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