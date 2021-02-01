Автомобильный портал Motorpage
1 фев 2021

Renault Duster получит дизельный мотор

Renault Duster получит дизельный мотор
Автор фото: фирма-производитель

Недавно мы писали в Motorpage о том, что новый Renault Duster, приехав к нам, «растеряет» некоторые силовые установки своего предшественника, вроде бензинового мотора 2.0 или полуторалитрового двигателя, однако, выяснилось, что один мотор все же вернется под капот новинки

Да, речь идет про дизельный двигатель. Напомним, что он оснащается турбиной и развивает мощность в сто пять лошадиных сил. Разгон до сотни у автомобиля с таким мотором занимает около тринадцати секунд.

СМИ сообщают, что на заводе уже проведена сборка первых автомобилей с дизельной силовой установкой. Так что моторная гамма кроссовера будет состоять из трех агрегатов. Первый – атмосферный 1.6. Второй – турбо-агрегат 1.3. Третий – дизельный 1.5. Коробки – механика и вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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