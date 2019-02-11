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11 фев 2019

Pick up Duster

Pick up Duster

У, без сомнения, легендарного кроссовера Renault Duster появится новая версия - пикап. Знающие люди скажут, мол, здесь есть какой-то подвох, ведь уже давно существует такой автомобиль - Duster Oroch

Они будут правы - такой автомобиль действительно существует. Однако сейчас речь пойдет совсем о другом пикапе.  Представители компании заявляют, что он будет продаваться под брендом Dacia, не имеет ничего общего с моделью Oroch. Правда, нет никакой информации относительно  того, какую форму примет новая модель - будет ли у нее одинарная кабина или более практичная, с двумя рядами кресел. Техническая информация также содержится в секрете.

Зато ясно, что автомобиль увидит свет уже совсем скоро. Во всяком случае, представители компании сообщают, что пикап Duster может поступить в дилерские центры Dacia во втором квартале этого года. К слову, в Renault подчеркивают, что  пикап будет сугубо утилитарным автомобилем, который ориентирован на работу, а не на стиль жизни. 

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, motor

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