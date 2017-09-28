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28 сен 2017

Рассекречен салон базовой версии нового Duster

Рассекречен салон базовой версии нового Duster
Автор фото: Evo

Второе поколение кроссовера Duster дебютировало в начале этого месяца на автосалоне во Франкфурте под маркой Dacia. Как и ожидалось, внешне машина изменилась не сильно, но вот интерьер изменился кардинально.

Впрочем, на  автосалоне показали топовую версию Duster с климат-контролем и мультимедийной системой Media NAV с большим цветным экраном. О том, как будут выглядеть более бюджетные версии оставалось только догадываться.

В сети появились первые фотографии интерьера именно бюджетной версии. Вместо цветного экрана здесь 2-диновая магнитола с монохромным экраном, проигрывателем компакт-дисков и входами AUX и USB. Естественно, блок климата с экранчиками уступил место простым «крутилкам» кондиционера.

В России новый Duster появится под брендом Renault, но произойдет это не скоро: по некоторым данным сборку машин у нас наладят только в 2019 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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