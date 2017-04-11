Renault Duster получил спецверсию для России

Компания Renault представила лимитрированную версию кроссовера Duster Dakar для российского рынка. Свое имя данный вариант получил в честь легендарного ралли-марафона «Дакар»

Внешне ограниченную серию можно отличить по хромированной накладке на заднем бампере, расширителям колесных арок, 16-дюймовым легкосплавным колесам Black Thema, шильдикам на передних дверях и наклейкам Dakar. В оснащение лимитированной серии входят противотуманные фары и система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

В салоне можно обнаружить информационно-развлекательную систему с навигацией и 7-дюймовым экраном Media Nav, а также сиденья с эксклюзивной обивкой и вышивкой Dakar на спинках.

Renault Dakar Edition доступен исключительно в полноприводном варианте с бензиновым двигателем объемом 1,6 л (114 л.с.) по цене от 890 990 рублей, бензиновым двигателем объемом 2 л (143 л.с.) по цене от 946 990 рублей и турбодизелем объемом полтора л (109 л.с.) по цене от 979 990 рублей. Все версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач со сверхкороткой первой передачей, позволяющей более уверенно штурмовать бездорожье что позволяет уверенно передвигаться даже в условиях тяжелого бездорожья. Версия с двухлитровым бензиновым двигателем также может оснащаться «автоматом» с дополнительным контуром охлаждения, который адаптирован для поездок в сложных дорожных условиях.