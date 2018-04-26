Автомобильный портал Motorpage
26 апр 2018

Renault Duster получил в России спецверсию

Renault Duster получил в России спецверсию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault с 2013 года принимает участие в ралли-марафоне Дакар на двух специально подготовленных кроссоверах Duster. А у российского отделения в гамме есть спецверсия, которая так и называется Dakar.

Впервые она появилась год назад, а сейчас французы обновили ее. Кроссовер может окрашиваться в эксклюзивный цвет «Оранжевая Аризона». Duster получил черные корпуса зеркал и расширители колесных арок, черные лекгосплавные диски, хромированные молдинги и накладку на задний бампер с названием спецсерии.

Интерьер также выполнен в темных тонах: черного «глянцевого цвета здесь декоративные вставки, сиденья с тиснением «Dakar», машина также получила хромированные накладки на пороги с резиновые коврики с названием спецсерии.

Renault Duster Dakar предлагается исключительно в полноприводном варианте с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с., а также 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Все версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для старшего бензинового двигателя доступен и 4-диапазонный «автомат». Машина обойдется минимум в 1 005 990 рублей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Renault Duster

Renault показала свой вариант Duster

15 ноября 2017
Dacia Duster

Рассекречен салон базовой версии нового Duster

28 сентября 2017
Renault Duster

Renault представила новый Duster

13 сентября 2017
Renault Duster

В сети рассекретили интерьер нового Duster

04 сентября 2017
Dacia Duster

Показан облик нового Duster

30 августа 2017
Renault Duster

В России собрали 350 тысяч Duster

25 августа 2017

 Новости Renault Duster

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - специальный репортаж. англия маленькими глотками на land rover discovery Автопутешествия
25 апреля 2018

Land Rover Discovery
"Англия маленькими глотками"
Infiniti QX30 - infiniti qx30 2016 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой
Тест драйв
23 апреля 2018

Infiniti QX30
"Infiniti QX30 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой"
Lexus NX - lexus nx 2018 островок спокойствия
Тест драйв
20 апреля 2018

Lexus NX
"Островок спокойствия"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 обещаем всенародную любовь
Тест драйв
17 апреля 2018

Lada Vesta Cross
"Обещаем всенародную любовь"

Написано новостей:

2 1 1 2 0