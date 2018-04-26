Компания Renault с 2013 года принимает участие в ралли-марафоне Дакар на двух специально подготовленных кроссоверах Duster. А у российского отделения в гамме есть спецверсия, которая так и называется Dakar.

Впервые она появилась год назад, а сейчас французы обновили ее. Кроссовер может окрашиваться в эксклюзивный цвет «Оранжевая Аризона». Duster получил черные корпуса зеркал и расширители колесных арок, черные лекгосплавные диски, хромированные молдинги и накладку на задний бампер с названием спецсерии.

Интерьер также выполнен в темных тонах: черного «глянцевого цвета здесь декоративные вставки, сиденья с тиснением «Dakar», машина также получила хромированные накладки на пороги с резиновые коврики с названием спецсерии.

Renault Duster Dakar предлагается исключительно в полноприводном варианте с 1,6- и 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 114 и 143 л.с., а также 1,5-литровый турбодизель мощностью 109 л.с. Все версии оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для старшего бензинового двигателя доступен и 4-диапазонный «автомат». Машина обойдется минимум в 1 005 990 рублей.