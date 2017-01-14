Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в 2016 году французский Renault Duster стал самым продаваемым кроссовером в России.

По данным аналитиков АЕБ, по итогам прошлого года на российском рынке было реализовано 44 001 экземпляр французского кроссовера Duster, что на 0,2% превышает результаты 2015 года. Такой высокий показатель обеспечил автомобилю первое место по объемам продаж в своем сегменте за отчетный период и шестое место в общем рейтинге. При этом, в декабре французский автопроизводитель реализовал 3 896 таких кроссоверов – на 26,5% меньше в сравнении с АППГ.

Второе место во внутреннем рейтинге SUV-сегмента (7-ое место в общем зачете) занимает японский Toyota RAV4. За год россияне приобрели 30 603 таких автомобиля, прирост продаж к прошлому году составил 12,9%. За последний месяц этого периода объем реализации RAV4 в России был зафиксирован на уровне 2 158 экземпляров – на 36,7% меньше, чем годом ранее.

«Тройку» лидеров (13-ое место в общем зачете) занимает отечественный внедорожник Lada 4x4. В 2016 году официальные дилеры АвтоВАЗа передали в руки своих клиентов 27 274 таких автомобиля, ухудшив свои результаты на 22,8%. В декабре же объем продаж русского внедорожника составил 2 554 экземпляра – на 7,8% меньше, чем в декабре 2015 года.