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15 ноя 2017

Renault показала свой вариант Duster

Renault показала свой вариант Duster
Автор фото: фирма-производитель

Компания Renault представила кроссовер Duster под собственной маркой. Именно таким он будет не только в России, но и еще ряде стран, включая Украину, Алжир, страны Латинской Америки.

Помимо шильдика на радиаторной решетке машину отличает иное решение передней панели в салоне. Круглые дефлекторы вентиляции уступили место прямоугольным: по мнению дизайнеров компании так машина выглядит солиднее. Собственно, на этом всем отличия румынской Dacia от французского Renault и заканчиваются.

Внешне машина изменилась эволюционно: стала выше подоконная линия, изменились радиаторная решетка, стали эффектнее фары и фонари. А вот салон Duster преобразился полностью. Здесь иные приборная панель, руль (он теперь имеет две регулировки), полностью изменилась передняя панель. На центральной консоли вверху разместился экран мультимедийной системы, ниже блок «качающихся» клавиш, еще ниже — блок управления климт-контролем. Перед передним пассажиром теперь не только бардачок, но и глубокая полка. Появились полностью новые передние сиденья: у них улучшена боковая поддержка.

Серьезно расширился список оснащения. Теперь Duster может оснащаться климат-контролем, системой кругового обзора с помощью четырех камер, есть система контроля «мертвых» зон,  автоматического переключения фар с дальнего на ближней. Duster стал первой моделью Dacia, которая получила боковые шторки безопасности. Также в дорогих комплектациях появилась ключ-карта: Duster получил систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

Технически кроссовер вообще не изменился: он по-прежнему базируется на платформе В0 от Logan. Двигатели также остались прежними. Когда машина появится в России пока неизвестно.
 

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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