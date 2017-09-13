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13 сен 2017

Renault представила новый Duster

Renault представила новый Duster
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне во Франкфурте было представлено второе поколение кроссовера Duster. Внешне машина изменилась эволюционно: стала выше подоконная линия, изменились радиаторная решетка, стали эффектнее фары и фонари.

А вот салон Duster преобразился полностью. Здесь иные приборная панель, руль (он теперь имеет две регулировки), полностью изменилась передняя панель. На центральной консоли вверху разместился экран мультимедийной системы, ниже блок «качающихся» клавиш, еще ниже — блок управления климт-контролем. Перед передним пассажиром теперь не только бардачок, но и глубокая полка. Появились полностью новые передние сиденья: у них улучшена боковая поддержка.

Серьезно расширился список оснащения. Теперь Duster может оснащаться климат-контролем, системой кругового обзора с помощью четырех камер, есть система контроля «мертвых» зон,  автоматического переключения фар с дальнего на ближней. Duster стал первой моделью Dacia, которая получила боковые шторки безопасности. Также в дорогих комплектациях появилась ключ-карта: Duster получил систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

Технически кроссовер вообще не изменился: он по-прежнему базируется на платформе В0 от Logan. Двигатели также остались прежними. Когда машина появится в России пока неизвестно.

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При написании новости использовалась информация:
Renault

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