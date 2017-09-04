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4 сен 2017

В сети рассекретили интерьер нового Duster

В сети рассекретили интерьер нового Duster

Когда в Renault опубликовали первые фотографии нового поколения кроссовера Duster, то сразу оговорились о том, что основные изменения будут сосредоточены внутри машины, а внешне она претерпит эволюционные изменения.

Благодаря журналисту французского издания L’argus, который опубликовал фотографии из дизайн-центра Renault мы можем судить об интерьере кроссовера уже сегодня. И он действительно полностью преобразился.

Кроссовер получил три воздуховода вверуху центральной консоли. Под ними расположился большой цветной экран мультимедийной системы, ниже сосредоточен ряд качающихся кнопок, отвечающих за отключение системы стабилизации, парктроников, включение аварийки и т.д. Внизу центральной консоли находится блок из трех круглых регуляторов системы климат-контроля со встроенными дисплейчиками, на которых отображается установленная температура, режим работы вентилятора и направление воздушных потоков.

Вверху от центральной части передней панели и до пассажирской двери протянулась глубокая вместительная полочка. На фото непонятно каким будет перчаточный ящик, но, судя по всему, он будет весьма вместительным.

На фото показан интерьер европейской версии, которая продается под маркой Dacia. Но почти точно таким же будет и салон российского Duster. Единственное, четырехспицевой руль от обновленного Dacia Logan, вероятнее всего, у нас будет заменен на привычный трехспицевой.

Конечно, на фото изображен салон топового варианта Duster. Но даже если убрать большой экран и хромированные элементы отделки, все равно видно, что кроссовер получит очень современный салон, который уже сложно будет назвать бюджетным.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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