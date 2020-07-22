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22 июл 2020

Выпуск нового Renault Duster для России отложен на неопределённый срок

Выпуск нового Renault Duster для России отложен на неопределённый срок

Московский завод «Рено Россия» отложит производство нового Renault Duster, которое должно было начаться в августе этого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на публикацию в сообществе AvtoVAZ News

Автор поста утверждает, что из-за пандемии коронавируса «проект отложен на неопределённый срок» и «уже непонятно, возобновится он вообще или нет». Он ссылается на источники на предприятии, однако официального подтверждения этой информации нет.

В марте этого года «Российская газета» сообщала, что в Россию могут привезти Duster 2021 модельного года, «максимально приближенный к версии для бразильского рынка». Он отличается дизайном экстерьера, С-образными светодиодными ходовыми огнями, квадратными задними фонарями, бамперами и салоном. Интерьер для бразильского Duster выполнен в стиле российской Arkana, но с увеличенным дисплеем мультимедийной систем и дефлекторами вентиляции другой формы.

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