Выпуск нового Renault Duster для России отложен на неопределённый срок

Московский завод «Рено Россия» отложит производство нового Renault Duster, которое должно было начаться в августе этого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на публикацию в сообществе AvtoVAZ News

Автор поста утверждает, что из-за пандемии коронавируса «проект отложен на неопределённый срок» и «уже непонятно, возобновится он вообще или нет». Он ссылается на источники на предприятии, однако официального подтверждения этой информации нет.

В марте этого года «Российская газета» сообщала, что в Россию могут привезти Duster 2021 модельного года, «максимально приближенный к версии для бразильского рынка». Он отличается дизайном экстерьера, С-образными светодиодными ходовыми огнями, квадратными задними фонарями, бамперами и салоном. Интерьер для бразильского Duster выполнен в стиле российской Arkana, но с увеличенным дисплеем мультимедийной систем и дефлекторами вентиляции другой формы.