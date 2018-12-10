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10 дек 2018

Начались продажи Renault Logan Stepway с вариатором

Начались продажи Renault Logan Stepway с вариатором
Автор фото: фирма-производитель

В Renault не стали долго тянуть и выпустили внедорожный "Логан"  с вариатором. Теперь  покупателю  на выбор предлагается целых три коробки передач: механическая, автомат и вариатор

Новые версии автомобиля оснащаются вариатором X-Tronic и 113-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Для трансмиссии, способной имитировать переключения виртуальных ступеней, разработали особый алгоритм работы, который, в частности, помог минимизировать время отклика на нажатие педали газа. Одним из важных преимуществ  таких версий  называют невысокий расход топлива. По паспортным показателям он составляет 6,7 литра на 100 километров.

Напомним, что  автомобиль доступен в двух комплектациях, младшая – Life и старшая - Drive. «В базе» автомобиль уже неплохо оснащен - есть и подогревы сидений и магнитола.  Однако многие полезные опции, например, кондиционер, идут за доплату. Цена на внедорожный седан с вариатором стартует с отметки в 787 990 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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