В Renault, которая является основным владельцем АвтоВАЗа, увидели успехи кросс-версий Lada Vesta и решили не оставаться в стороне и сделать приподнятый вариант седана Logan

В сети впервые появились фотографии закамуфлированного автомобиля. Судя по тому, какие места обклеены пленкой, приподнятный вариант Logan (он по аналогии с Sandero получит приставку Stepway) получит защитный обвес из неокрашенного пластика.

Кросс-седан Renault Logan будет доступен с 1,6-литровым двигателем, но 4-ступенчатый «автомат» заменят на вариатор. И это будет главным преимуществом французской модели перед российской: Lada Vesta Cross оснащается традиционным роботом АМТ5, вызывающим массу нареканий. Дорожный просвет будет увеличен со 155 до 195 мм.

Мировая премьера кросс-версии Renault Logan состоится на Московском международном автосалоне в конце августа этого года. Это будет мировая премьера: приподнятый Logan не присутствует ни на одном рынке. Продажи планируется начать в ноябре этого года.