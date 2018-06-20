В компании Renault решили сделать конкурента Lada Vesta Cross: собственный приподнятый седан.

Базой для него послужит обновленная версия, которую представят на нашем рынке в июле. Дорожный просвет машины увеличат со 155 до 195 мм, то есть, до такого же, что у Renault Sandero Stepway.

Естественно машина получит пластиковый защитный обвес и некоторые изменения экстерьера и интерьера. Кросс-седан Renault Logan будет доступен с 1,6-литровым двигателем, но 4-ступенчатый «автомат» заменят на вариатор, пишут "Ведомости". И это будет главным преимуществом французской модели перед российской: Lada Vesta Cross оснащается традиционным роботом АМТ5, вызывающим массу нареканий.

Мировая премьера кросс-версии Renault Logan состоится на Московском международном автосалоне в конце августа этого года. Это будет мировая премьера: приподнятый Logan не присутствует ни на одном рынке. Продажи планируется начать в ноябре этого года.

Но все же главной премьерой Renault на автосалоне станет купе-кроссовер, разработанный специально для российского рынка. Но его производство начнется только через год.

