Французский концерн Renault анонсировал обновленный паркетник Captur, премьера которого состоится через неделю. Автомобиль пользуется огромной популярностью в рамках своего класса, а новая внешность и расширение комплектации должны только укрепить лидерство Renault на европейском рынке

А вот в России, несмотря на весьма схожую внешность, Kaptur – это абсолютно иной автомобиль, построенный на другой, более крупной платформе. Отличаются даже названия – «наш» Kaptur пишется через «K», в то время как в Европе продается автомобиль с названием, пишущимся через «C».

Снаружи европейская новинка изменилась сильно: новая оптика, в качестве опции еще и полностью светодиодная, ходовые огни в переднем бампере, освеженный дизайн задних фонарей, а в некоторых комплектациях предлагается даже и стеклянная панорамная крыша. Увеличился выбор возможных вариантов окраски и ассортимент колесных дисков.

Про инженерные подробности остается только догадываться: получит ли Renault Captur новые силовые агрегаты, трансмисии и полный привод в европейской версии (напомним, у российского Kaptur в некоторых комплектациях он есть), узнать удастся лишь во время официальной презентации автомобиля.