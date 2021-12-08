Электромобили Renault проваливают краш-тесты

Два популярных в Европе электрокара Renault провалили испытания на прочность, завоевав ноль звезд из пяти возможных.

Первый эелктрокар - Renault Zoe. Здесь дела обстоят очень странным образом. До своего обновления в 2019 году на том же самом испытании EuroNCAP автомобиль получил максимальные пять звезд. Что же помешало выступить ему с успехом сейчас. Эксперты заявляют, что причин здесь несколько. Первая – регламент безопасности ужесточился и теперь машину необходимо оснащать комплексом систем безопасности, куда должна, например, входить система предотвращений столкновений. Только при соблюдении этих условий возможно получение высоких баллов.

Вторая причина - производитель решил сэкономить и установил новые боковые подушки безопасности. Новые – не значит хорошие. Дело в том, что они защищают лишь грудную область водителя и пассажира, тогда как прошлая подушка обеспечивала и защиту головы. Третья причина – установка более емкой и тяжелой аккумуляторной батареи, что отрицательно сказалось на деформации. Не лучшим образом обстоят дела у еще одной «электрички» от Renault — Dacia Spring.