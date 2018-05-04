Румынская Dacia в этом году отмечает 50-летний юбилей. Компания опубликовала на своем сайте фотографии с важными вехами в свой истории: различными моделями автомобилей, последний из них прикрыт покрывалом.

Точно такой же силуэт был в прошлогодней презентации Renault, которая с 1999 года владеет румынской компанией. И речь идет о купе-кроссовере, который займет нишу молодежной модели на рынках России, Китая, Бразилии и Южной Кореи. Причем машина для нашего рынка будет создана на модернизированной платформе B0, на которой базируются Duster, а вот китайцы и корейцы получат машину на базе CMF-B, которая также лежит в основе следующего поколения Renault Clio.

Вероятнее всего под брендом Dacia будет продаваться российский вариант, то есть кроссовер на старой «тележке». В каких, пока неизвестно, но помимо Европы, Dacia представлена, например в странах Африки.

